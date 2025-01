Documentaire

C’est la profession en France qui concentre le plus fort taux de suicides et le plus grand nombre de divorces : le mal-être chez les policiers est grandissant, des policiers qui se sentent peu écoutés, mal considérés. Nous avons voulu comprendre leur quotidien, dévoiler ce qui se passe « derrière la façade ». Direction le commissariat de Noailles, le plus gros de Marseille et l’un des plus importants de France. Les policiers le surnomment «l’usine ». Entre les murs de ce bâtiment de 5 étages à l’architecture haussmannienne, 500 personnes travaillent jour et nuit, pour un bassin de population de 230 000 habitants. Un documentaire de Valérie Smadja – Laurent Esnault – Pauline Guigou – Eric Malet – Sylvie Chappe – Thierry Havard