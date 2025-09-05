4000 litres. C’est la quantité d’eau que chaque Français consomme par jour. Mais comment est-ce possible ? Et surtout, comment réduire notre “empreinte eau” ?
Autrefois synonymes de paysages enneigés et de sports d’hiver garantis, les stations de montagne doivent aujourd’hui composer avec une...
La Haute-Savoie est constellée de grands lacs d’altitude qui créent des panoramas uniques. Des écosystèmes fragiles, que surveille avec...
Depuis toujours, le climat a changé. Plus récemment dans l’histoire de la terre, les êtres humains se sont appropriés...
La fonte des glaciers constitue aujourd’hui l’un des symboles les plus alarmants du dérèglement climatique. Ces immenses réservoirs de...
Lorsqu’on consulte un bulletin météo, souvent présenté dans les journaux télévisés, les applications mobiles ou les sites spécialisés, il...
Comment le changement climatique va-t-il transformer le ski et son économie ? Faut-il renoncer à glisser sur de la...
À cause du réchauffement climatique, les hivers sont de plus en plus chauds et la neige se fait de...
Prendre le virage du numérique responsable ne se limite pas à adopter de nouveaux outils technologiques, mais implique une...
Partisan convaincu de la voiture électrique, Chris Paine a suivi pendant trois ans quelques dirigeants de l’industrie automobile :...
Développée dans les années 50 par la NASA dans le cadre de ses recherches spatiales, l’énergie solaire n’était pas...
Si un nombre croissant d’individus subissent l’assaut de bactéries multirésistantes, la faute en revient aux élevages industriels. Sur le...
Vagues de chaleur, manque de pluie : le niveau des nappes phréatiques est dramatiquement en baisse. La consommation d’eau, elle,...
Catastrophes climatiques, crise sanitaire ou encore pénuries alimentaires, l’avenir s’annonce sombre pour la planète. À travers plusieurs documentaires, découvrez...
La sécheresse et les tempêtes affectent de plus en plus souvent les forêts. Seul un arbre sur cinq est...
Deux mètres au-dessus de l’océan, les 11600 habitants de Tuvalu, fiers de leur pays, profitent tranquillement d’un paradis isolé,...
Comment économiser l’eau, au Maroc notamment où l’alternance de pluies et de grandes sécheresses rend complexe la vie des...
Dans la lutte face à l’urgence écologique, les jeunes femmes sont en première ligne. Porteur d’espoir, un hymne à...
La Suisse a la réputation d’être la championne de la propreté. Mais sa richesse lui joue des tours : elle...
Les océans jouent un rôle prépondérant dans la régulation du climat. En freinant l’augmentation du CO2 atmosphérique depuis 250...
Chaque année, plusieurs centaines de millions de sacs plastiques sur les 17 milliards consommés en France finissent dans la...
