Documentaire



Par quel subterfuge le IIIe Reich a-t-il pu financer sa machine de guerre en action dès l’accession d’Hitler au pouvoir ? À l’heure où ses armées envahissent la Pologne, les caisses sont vides. Débute alors une vaste razzia dans les pays conquis. Les nazis pillent or, œuvre d’art, fonds des banques centrales, bijoux et dents en or des juifs raflés partout en Europe. Il faut alors changer ces valeurs colossales et acquérir les matières premières qui font défaut pour alimenter la machine de guerre. Au cœur du continent, voisin du géant allemand, la Suisse. Le petit État prétendument neutre, va jouer le rôle de bureau de change du IIIe Reich. Il lui garantit ainsi les devises nécessaires à l’acquisition des matières premières pour ses usines d’armement. Appuyé par des archives et des documents inédits, le film retrace cette vaste opération et le rôle ambigü de la Suisse.

Réalisé par Olivier Lamour

Écrit par Xavier Harel, Olivier Lamour