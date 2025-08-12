Madonna, Beyoncé, Kim Kardashian… De nombreuses personnalités ont été accusées d’appropriation culturelle pour leurs choix vestimentaires ou artistiques. Pourquoi...
Depuis plus de trente ans, John Shackleton livre des ambulances dans des régions en crise. À 84 ans, ce Britannique mène sa...
Le Pakistan est un pays où les valeurs islamiques et conservatrices dominent la vie. Mais les minorités font également...
En Amazonie, dans le nord du Brésil, se trouve le Rio Madeira, l’un des cours d’eau majeurs de l’Amérique...
La ruée vers les émeraudes est ouverte
Attention les extraterrestres sont parmi nous. En Chine, on y croit dur comme fer. Près de 100.000 personnes –...
Pour se faire une gazelle, un gnou ou même une girafe, plus besoin de prendre l’avion et de risquer...
En Italie, l’avortement reste difficile d’accès malgré sa légalisation en 1978. Plus de 60 % des gynécologues refusent de...
Les cimetières ne sont plus ce qu’ils étaient. La mode de la crémation et de la dispersion des cendres...
Malgré les bombardements intenses, les morts, juste à côté de Kharkiv, à Korotych, une demi-douzaine d’enfants d’un centre social...
De l’effet délétère de l’aide au développement et de certains projets humanitaires… À travers trois exemples africains, le documentariste...
Comment l’Équateur a peu à peu cédé ses ressources à la Chine en échange de crédits substantiels ? Une...
En fait, la « culture girly » n’est qu’une gigantesque opération de marketing destinée à faire vendre des poupées,...
Tchernobyl. La radioactivité y est encore aujourd’hui 750 fois supérieure aux normes autorisées et pourtant ce site, fermé à...
En 1981, le Brésil a créé le Parc National des Lençois dans l’état du Maranhão qui abrite un écosystème...
L’Amazonie : un territoire immense, des conditions de vie très difficiles… C’est l’une des dernières terres d’aventures de la...
Si vous voyez une tête de lion accrochée au mur, un conseil, ne vous extasiez pas : il y...
Dans le Grand Nord canadien s’étend un immense désert glacé. Des terres inhospitalières dont la superficie fait plus du...
Mediterraneo se déplace cette semaine à la frontière entre la Tunisie et la Libye, devenue depuis 2011 le lieu...
Aux Etats-Unis, en Arizona, chaque année des milliers de Clandestins tentent de passer la frontière. Chris Simcox passe ses...
