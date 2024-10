Documentaire

Venues d’Angleterre, les chambres d’hôtes (en anglais « bed and breakfast ») sont aujourd’hui près de 70 000 à travers toute la France. Chaque année, il s’en ouvre 1000 de plus, en ville comme à la campagne, aménagées avec simplicité ou une déco dernier cri. L’idée est simple : accueillir des touristes chez soi pour une ou plusieurs nuits. En pratique, c’est un peu plus compliqué. Petit aperçu de ce qui attend tous ceux qui voudraient se lancer dans l’aventure et surtout quelques conseils pour que ce soit une réussite ! Un documentaire d’Céline Marchand