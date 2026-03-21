A Abou Dhabi, celui qui gagnera la course de dromadaires remportera 1 million de dollars.
La steppe eurasienne abrite l’un des animaux nomades les plus étranges au monde : l’antilope saïga.
La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période...
Dans le désert du Namib, la larve de fourmilion a conçu un piège diabolique.
Au Brésil, dans la région du Cerrado, se dressent de grandes termitières. Les termites y sont à l’abri de...
Des caméras ont suivi un troupeau de chevaux de Camargue en immersion.
La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période...
Cally, un condor femelle, pensionnaire aux Aigles du Léman, va connaître ses premiers vols en pleine nature à Morzine....
La stratégie est bien connue. Pour ne pas s’embarrasser de couver et de nourrir sa descendance, la femelle du...
Ils lavent leurs patates douces, jouent avec des cailloux ou encore se baignent dans les sources d’eau chaude. Les...
Il y a un siècle à peine, la Méditerranée était le paradis des requins. Requins bleus, requins taupes, requins...
Natali part à la découverte de la crevette-mante, spécialiste des coups de marteau ! Cette crevette colorée aux yeux...
L’abeille carniolienne est originaire de Slovénie. Les habitants de ce petit pays des Balkans nourrissent un profond respect pour...
Différents sifflements sont utilisées pour alerter la colonie, mais ils ne suffisent pas toujours.
Fred et Jamy partent récolter du miel chez un apiculteur et nous parlent du monde fascinant des abeilles. Nous...
Daniel Guiral a installé son laboratoire flottant dans le marais de Kaw. Malgré le peu de connaissances actuellement disponibles,...
De nos jours, beaucoup de familles optent pour l’adoption d’un animal de compagnie comme cadeau à offrir à un...
Si certaines espèces coopèrent pour lutter contre un même prédateur, d’autres passent des « contrats » plus surprenants, comme celui qui...
Pour ce reportage, Daniel GRANDCLEMENT pénètre dans l’univers des concours de plus belles volailles, en filmant les Glorieuses de...
Souvent stigmatisé par les contes populaires et les peurs ancestrales, le loup occupe pourtant une place irremplaçable au sommet...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site