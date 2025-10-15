Considérant que Noël se fête en Europe en Russie, en Australie, en Afrique du Sud, sur le continent américain et au Japon,- Considérant que 500 millions d’enfants attendent leur cadeau le jour de Noël, et que l’on peut estimer le poids moyen d’un cadeau à 1 kg,- Considérant qu’il y a entre six et huit rennes attelés à un traîneau, qu’un renne mesure en moyenne 1 mètre vingt et pèse un peu plus de 100 kg,- Considérant, enfin, que le Père Noël dispose d’une seule nuit pour remplir le soulier de chacun…Jamy – armé de ses savantes maquettes – s’attaque à cette mystérieuse équation , pendant que Fred expérimente le difficile métier d’assistant du Père Noël ! Et retrouvez plus d’infos sur : adresse-pere-noel.fr