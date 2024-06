Documentaire



C’est la nouvelle expérience que proposent certains zoos français : permettre aux clients de dormir dans des lodges, parmi les animaux. Le parc animalier des Pyrénées propose une nuit parmi les ours bruns et les loups. Au zoo de la Flèche, on a même construit des lodges haut de gamme dans l’enclos des ours polaires et des tigres blancs. Le succès est tel qu’ils sont réservés un an à l’avance.