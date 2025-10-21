Documentaire

Au nord-est du département du Cauca, les contreforts de la cordillère centrale… c’est la colonne vertébrale de la Colombie.

Au cœur de cette région peu connue, la petite ville de Silvia et ses 30 000 habitants. Parmi eux, des hommes et des femmes dont la tenue d’un bleu profond attire l’œil, les Guambianos.

Les anciens racontent aux plus jeunes que leurs ancêtres sont nés des entrailles de la Terre grâce aux rigoles creusées par les cours d’eau, se faufilant entre les monts pour aller se jeter dans la mer. D’où le nom Guambia qui signifie « terre des eaux ».

Silvio Yalada est l’un d’entre eux.

Réalisation : Guy Beauché

