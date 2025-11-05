Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Des hyènes lynchent un jeune mâle qui a voulu rejoindre leur clan Chez les hyènes, les mâles quittent le clan alors qu’ils sont encore jeunes. En attendant, ils sont tout en...

Conférence Les super pouvoirs des insectes Les adaptations et les capacités des insectes sont infiniment multiples et surprenantes. Non seulement ils sont les animaux les...

Documentaire Ce reptile marin était gigantesque et féroce Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de...

Documentaire Connaissez-vous le manul, félin qui vit à 4500 mètres d’altitude ? Le manul est un félin très adapté au climat difficile de l’Himalaya. Sa fourrure, plus longue et plus épaisse...

Documentaire Ce bébé babouin orphelin va être réintroduit dans la nature Le centre de réhabilitation pour la vie sauvage en Afrique du Sud accueille des bébés babouins orphelins dans l’objectif...

Documentaire L’éléphant, un livreur au top 25 ans à risquer sa vie auprès des humains

Article Les 10 espèces animales les plus menacées de la planète La biodiversité terrestre traverse une crise d’une ampleur inédite depuis des millions d’années. Partout dans le monde, les habitats...

Documentaire L’éphémère, un « alien » parmi les insectes Les larves d’éphémères grandissent dans la vase pendant un an, en attendant les bonnes conditions pour sortir. Elles doivent...

Documentaire Cette femme a une relation spéciale avec un lion blanc Or Lazmi a développé une relation très particulière avec plusieurs lions blancs.

Documentaire Comment les sauver les abeilles ? Les scientifiques mènent des recherches acharnées pour déterminer les causes de la disparition des abeilles, mais peu de théories...

Documentaire La vipère du Gabon, plus grosse vipère au monde La vipère du Gabon peut peser jusqu’à 8 kilos. Le venin qu’elle relâche en une morsure est assez puissant...

Documentaire Des bébés chez les animaux – Petits cochons, petites chouettes Lucy se rend dans une ferme pour assister à la naissance de petits porcelets. Elle aide l’un d’entre eux...

Documentaire Pourquoi le mégalodon a-t-il disparu ? Le mégalodon a disparu de nos océans il y a 3,6 millions d’années. Qu’est-ce qui a provoqué cette extinction...

Documentaire Le phoque gris : un père indigne de la nature en mutation Les phoques gris ne semblent pas dotés d’un instinct paternel. En moyenne, chaque mâle dévore 12 petits par an,...

Article À la découverte du vautour fauve Le vautour fauve, majestueux habitant des cieux, est un oiseau fascinant qui suscite autant d’admiration que de curiosité. Connu...

Documentaire Les oursons à la découverte du monde – La demeure sauvage du Père Noël La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période...

Documentaire Lutte acharnée entre deux clans de lions pour un troupeau de buffles Alors qu’il chasse les buffles, ce clan de lions se fait surprendre par un clan rival. Une bataille s’engage...

Conférence Les félins en Asie orientale : mythes, folklore et réalités Du félin céleste à l’animal apprivoisé et domestiqué, les recherches actuelles apportent un éclairage fascinant sur le lien unissant...

Documentaire Les chiens de chasse Personnalité, Origine, Hygiène, Santé, Alimentation, Education. Le Cocker : courageux, intelligent, endurant, il est à l’écoute de son maître....