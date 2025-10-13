Documentaire

Catherine Zeta-Jones est une actrice, danseuse et chanteuse britannique, née le 25 septembre 1969 à Swansea (Pays de Galles).

Débutant sur scène très jeune, elle obtient son premier rôle au cinéma dans Les Mille et Une Nuits (1990) de Philippe de Broca. Elle poursuit ensuite sa carrière à la télévision avec la série The Darling Buds of May, qui la fait connaître en Grande-Bretagne. Mais c’est en 1998, avec son interprétation d’Elena de la Vega dans Le Masque de Zorro, qu’elle devient mondialement connue.

Par la suite, sa carrière évolue avec le film Traffic de Steven Soderbergh grâce auquel elle obtient sa première nomination aux Golden Globes, dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle.

En 2003, Catherine Zeta-Jones obtient la consécration de la profession en remportant l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de Velma Kelly dans Chicago de Rob Marshall. En 2010, ses débuts à Broadway aux côtés d’Angela Lansbury sont salués avec l’octroi du Tony Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale pour son interprétation de Desiree Armfeldt dans A Little Night Music.