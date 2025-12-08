En 2007, les 7 Merveilles du Monde Moderne ont été élues : le Colisée à Rome, la Grande Muraille de Chine, le Christ à Rio, le Taj Mahal en Inde, le Machu Picchu au Pérou, Chichen Itza au Mexique et Petra en Jordanie. Nous vous proposons de découvrir d’autres merveilles à travers 2 saisons de 26 documentaires de 52 minutes, chacune proposant 7 merveilles en 7 minutes.
Dans cet épisode, vous découvrirez :
00:00 7 merveilles du monde moderne
00:37 Parc national de Monument Valley, Arizona, États-Unis
07:43 Château de Fontainebleau, Paris, France
16:18 Les Terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux, Angkor, Cambodge
23:10 Recife, Brésil
30:21 La nouvelle cathédrale de Salamanque, Espagne
37:35 Le Temple d’Ananda, Bagan, Birmanie
44:33 Le monastère d’Hossios Loukas, Grèce
Un documentaire de Jacques VICHET