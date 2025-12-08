Documentaire

En 2007, les 7 Merveilles du Monde Moderne ont été élues : le Colisée à Rome, la Grande Muraille de Chine, le Christ à Rio, le Taj Mahal en Inde, le Machu Picchu au Pérou, Chichen Itza au Mexique et Petra en Jordanie. Nous vous proposons de découvrir d’autres merveilles à travers 2 saisons de 26 documentaires de 52 minutes, chacune proposant 7 merveilles en 7 minutes.

Dans cet épisode, vous découvrirez :

00:00 7 merveilles du monde moderne

00:37 Parc national de Monument Valley, Arizona, États-Unis

07:43 Château de Fontainebleau, Paris, France

16:18 Les Terrasses des Eléphants et du Roi Lépreux, Angkor, Cambodge

23:10 Recife, Brésil

30:21 La nouvelle cathédrale de Salamanque, Espagne

37:35 Le Temple d’Ananda, Bagan, Birmanie

44:33 Le monastère d’Hossios Loukas, Grèce



Un documentaire de Jacques VICHET