Documentaire

Les Cévennes sont propices à toutes sortes d’activités sportives comme par exemple le canyoning.

Cette activité consiste à parcourir un cours d’eau encaissé, en utilisant différentes techniques telles que la descente en rappel, le saut dans des vasques d’eau, la nage en eaux vives, etc.

Les Cévennes sont particulièrement adaptées à cette activité car la région est traversée par de nombreuses rivières et cascades offrant des parcours de canyoning de différents niveaux de difficulté. De plus, les paysages sauvages et préservés des Cévennes offrent une expérience de canyoning unique et authentique.