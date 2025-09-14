C’est une paire de boulons sur le cou et des canines bien affûtées qui ont marqué à tout jamais Boris Karloff et Bela Lugosi dans la mémoire populaire. La Créature de Frankenstein et le Comte Dracula sont devenu le couple de monstre le plus célèbre de l’histoire du cinéma qui, aujourd’hui encore, hantent les recoins sombres des chambres à coucher des spectateurs avides de sensations.
Réalisateur : Laurent Préyale
Cast : Boris Karloff, Bela Lugosi