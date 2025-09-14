Ressources Dans la même catégorie

Conférence Analyse d’Elephant de Gus Van Sant Elephant suit plusieurs lycéens dans une journée banale, qui finit en massacre lorsqu’un duo de jeunes (Alex et Eric)...

Article Top 5 des films avec Tom Cruise à ne pas manquer Vous découvrirez que l’étendue du jeu de Tom Cruise dépasse largement le statut de héros d’action à travers cinq...

Documentaire Gary Cooper & Patricia Neal – Légendes du Cinéma Personne n’aurait imaginé que cet acteur calme et serein, en apparence heureux dans sa vie de couple, tomberait amoureux...

Podcast Jean-Claude Brialy raconte François Truffaut François Truffaut, figure emblématique de la Nouvelle Vague, a profondément marqué l’histoire du cinéma français par son regard sensible,...

Documentaire Katharine Hepburn & Spencer Tracy – Légendes du Cinéma Rarement couple fut plus mal assorti. Anglo-saxonne, elle était protestante, sportive, optimiste et doté d’un solide sens de l’humour....

Documentaire Charlie Chaplin & Mack Sennett – Légendes du Cinéma A l’aube du XXème siècle un producteur décida de créer un nouveau genre de cinéma, afin de détendre les...

Documentaire Sergio Leone – Une Amérique de légende Il était une fois Sergio Leone… Retour sur la vie et la carrière de l’inventeur du western-spaghetti, qui dynamita...

Documentaire Metropolis, l’autre Berlin de Fritz Lang Incarnation de la ville moderne, Berlin est dans les années 1920 à l’orée d’un véritable chamboulement. Alors que la...

Documentaire Hollywood, la vie rêvée de Lana Turner Lana Turner fut durant plus de 30 ans, des années 1930 aux années 1960, la star emblématique du cinéma...

Documentaire John Huston – Une âme libre Épris d’aventure, John Huston est entré au panthéon du cinéma avec une poignée de chefs-d’oeuvre, du « Faucon maltais » à...

Documentaire Au coeur de l’animation Aardman A la découverte du studio Aardman, à l’origine de personnages cultes comme Shaun le mouton ou encore le duo...

Documentaire Clint Eastwood, la dernière légende Soixante-dix ans de carrière devant et derrière la caméra, toujours actif à 90 ans passés, Clint Eastwood est la...

Documentaire Gérard Depardieu, l’homme dont le père ne parlait pas Ce film emmène le téléspectateur dans l’envers du décor d’un homme qui se croit plus fort que tout, ne...

Documentaire Jean Dujardin, la star française Il est l’un des acteurs français les plus bankables de notre époque. Réalisateur : Elodie Miallet

Documentaire Les maîtres du regard – L’odyssée des frères Fleischer De l’ancêtre Koko le clown, à Betty Boop, Popeye et Superman, en passant par « Les Voyages de Gulliver », Max...

Documentaire Jacques Dufilho, le seigneur et le lutin Portrait de l’acteur disparu en 2005, d’un homme cultivant à plaisir les paradoxes, à la fois lutin facétieux et...

Documentaire Tout sur Jennifer Aniston Ce documentaire revient sur la vie et la carrière de Jennifer Aniston, qui a incarné de 1994 à 2004...