Documentaire



On a longtemps attribué aux chimpanzés les liens de parenté les plus proches entre une espèce animal et l’homme. C’était avant que l’on découvre les singes Bonobo et leur étonnante organisation sociale…

Chez les singes Bonobos, proches parents des chimpanzés, les conflits se règlent généralement grâce à la sexualité. Mais que sait-on au juste de ces animaux fascinants ?

Menacés de disparition aussitôt après avoir été découvert, ils pourraient bien disparaître avant même que nous ayons eu le temps de les connaître…

La guerre qui ravage le Congo menace de mort les derniers Bonobos, réfugiés dans leur sanctuaire : la forêt tropicale de la province de l’Equateur, au sud-ouest de Kinshasa.

Claudine André, une jeune femme belge touchée par leur détresse, a pu créer au cœur de la forêt tropicale une nurserie unique au monde. Elle y accueille de jeunes Bonobos orphelins à qui elle réapprend à vivre.

Aujourd’hui, Claudine marche sur les traces des grandes figures féminines de la protection des primates, à l’instar de Diane Fossey, Jane Goodall ou Birute Galdikas. Pour la première fois, elle ouvre les portes de son sanctuaire à une équipe de tournage…

Réalisation: Virginie Guiton, Stéphane Alexandresco