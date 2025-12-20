Remises dans les magasins, places de cinéma à moitié prix, voyages à prix réduits… Avoir un CE permet souvent de réaliser de belles économies ! Malheureusement, en France, sur les 26 millions d’actifs recensés, près de 6 millions n’en bénéficient pas. Car légalement une entreprise doit compter au minimum 50 salariés pour avoir son propre C.E. Heureusement pour tous les laissés pour compte, un comité d’entreprise accessible à tous vient tout juste de voir le jour! Depuis sa création les inscriptions se multiplient ! Avec plus de 1500 enseignes partenaires, y adhérer permettrait d’économiser jusqu’à 800€ par an ! Alors comment ce nouveau système fonctionne-t-il ? Et surtout ce C.E. d’un nouveau genre est-il vraiment un bon plan ?