Documentaire Ne plus se tromper quand on achète Magasins d’ameublements, de peintures, cuisinistes… De plus en plus de grandes enseignes rivalisent d’astuces pour nous faciliter les achats....

Documentaire Comment produire de l’énergie autrement ? Les factures d’électricité, c’est la hantise pour tout le monde. Il existe aujourd’hui des appareils électroménagers basse-consommation mais pour...

Documentaire A la recherche du meilleur cadenas Lorsqu’on achète un vélo, même d’occasion, mieux vaut ne pas oublier de se procurer un cadenas digne de ce...

Documentaire Produire français, coûte que coûte Le « Made in France », il serait salutaire pour nos entreprises, nos emplois et nos terroirs… tout en...

Documentaire Osez le doggy bag Avez-vous déjà demandé vos restes au restaurant ? C’est un peu le problème du Doggy Bag, ou « sac...

Documentaire Les dates de péremption favorisent-elles le gaspillage ? Chaque année, un Français jette en moyenne 7 kilos de nourriture dont l’emballage n’a même pas été ouvert. Un...

Article Taxi colis : 5 règles essentielles pour un envoi réussi L’urgence d’expédier un colis pousse souvent à recourir aux services d’un taxi colis. Cette solution, bien que pratique, nécessite...

Article Montre reine des neiges : le cadeau à offrir à Noël 2024 ! Noël 2024 approche à grands pas, et comme chaque année, la recherche du cadeau parfait devient une priorité. Si...

Article SOS Nuisibles : spécialiste du dépigeonnage au Havre Installée depuis plus de 20 ans en Seine Maritime (76) et dans l’Eure (27), SOS Nuisibles propose une...

Documentaire Supermarchés anti-gaspi : une révolution silencieuse Stop au gaspillage : voici ceux qui récupèrent ce que la grande distribution jette. 00:00 Le gaspillage alimentaire 07:42...

Article PDF accessibles : contraste, tags et navigation pour des documents inclusifs Les données d’Eurostat indiquent qu’environ 80 % des personnes handicapées en Europe ont accès à internet, ce qui souligne...

Article T-shirt personnalisé : le cadeau idéal pour un homme Offrir un cadeau à un homme peut parfois s’avérer un véritable casse-tête. Entre les goûts variés et les préférences...

Documentaire Bic 4 couleurs , le Baron de la cour de récré De la trousse au bijou, le stylo Bic 4 couleurs traverse les générations. Ce documentaire suit sa mutation :...

Documentaire Pourquoi on achète autant de gadgets inutiles ? Depuis quelques années, de drôles d’objets s’entassent dans nos logements : aspirateur à insectes, distributeur électrique de savon ou...

Documentaire Au secours, mon eau du robinet n’est plus potable ! En France, l’accès à une potable est un droit pour tous. Pourtant, il peut arriver que l’eau de votre...