Documentaire

Coiffure, manucure, maquillage, ongles, tous les soins de beauté.. à la maison, le rêve pour beaucoup ! Plus besoin de se déplacer. Et l’intimité est garantie, les horaires à la carte, sept jours sur sept, de 7 à 22 heures ! Un tel service, c’est la tendance du moment? Quelles prestations et tarifs pratiquent ces nouveaux venus de la beauté ? Comment ces agents de beauté sont-ils formés et rémunérés ? Avec des effectifs qui ont triplé en dix ans, les soins à domicile vont-ils supplanter les salons traditionnels?

Réalisateur : Rémy Vincent