Documentaire

Sur 5 000 km de côte se succèdent des plages vierges de sable blanc et des lagunes aux eaux cristallines, calmes et peu profondes.

Ici, Des milliers de baleines viennent chaque année se reproduire dans l’eau chaude des baies préservées de la péninsule de Basse Californie au Mexique; un site classé Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO.

Un autre site immanquable de la région est les promontoirs rocheux couverts de guano de Los Islotes. C’est ici qu’une colonie de près de 300 otaries a élu domicile à l’année… et ce petits farceurs ne sont jamais contre un peu de visite.

Tiré du film : “Les Nouveaux Paradis – Mexique: Un désert entre 2 mers”

Réalisation : Philippe Prigent

