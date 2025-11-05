Documentaire

Bangkok s’enfonce chaque année un peu plus sous le niveau de la mer. Entre inondations, désastres climatiques et villes englouties, la Thaïlande vit une lente descente vers l’inévitable.

Le 26 décembre 2004, après un violent tsunami, l’environnement thaïlandais est devenu très fragile. En octobre 2011, les inondations ont tué plus de 800 personnes et paralysé l’économie du pays. Bangkok, la capitale, est inondée jusqu’à 2 à 4 cm par an et pourrait disparaître dans l’eau comme la mythique Atlantide.