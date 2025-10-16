Documentaire

‘Blame Game’ enquête sur le monde obscur de l’élimination des déchets électroniques à l’échelle mondiale, où les zones grises juridiques, le manque d’investissements dans le recyclage, les entreprises peu scrupuleuses et l’application politisée des lois en vigueur conduisent à un gaspillage d’opportunités, à une dégradation environnementale, et — pour les habitants d’Agbogbloshie — à des conditions de vie infernales dans une décharge toxique.

En nous plongeant au cœur de ce monde caché, le reportage donne la parole à ceux qui paient le prix de notre dépendance aux nouveaux appareils : ils travaillent dans des conditions dangereuses, exposés dès le plus jeune âge à des cancers et autres maladies.

Mais sans cette décharge, des milliers de personnes se retrouveraient sans emploi, des tonnes de déchets électroniques ne seraient pas recyclées, et de nombreux Ghanéens n’auraient pas accès à des technologies capables de changer leur vie.

Un réseau mondial de décideurs politiques et d’entreprises fonctionne en décalage, chacun rejetant la faute sur l’autre. Dans ce chaos et ce transfert de responsabilités, d’immenses opportunités sont perdues. Magnifiquement réalisé et adoptant une perspective globale, Blame Game explore les défis liés aux déchets électroniques, mais aussi les solutions possibles — parfois très simples — qui pourraient réduire le gaspillage, valoriser des compétences remarquables, lutter contre la pauvreté et protéger notre environnement.

Un film de Juan Solera and Albert Juliá

© 2018, Licenced by Jambika Docs