Le 27 novembre 511, Clovis laisse son royaume en partage à ses quatre fils… Or, il existe un contraste...
En 1444, une jeune femme de seulement 20 ans a fait son entrée dans l’histoire de France en devenant...
Le Moyen Âge est une période historique fascinante, marquée par des structures architecturales imposantes comme les châteaux forts et...
Au cœur de la légende de Robin des Bois, se niche une énigme captivante : cette figure emblématique est-elle...
Au VIIIe siècle, à Byzance, Irène devient régente pour son fils, l’empereur Constantin VI. Mais, très vite, elle comprend...
Roi fragile dans un royaume à feu et à sang, Charles VI souffre de terribles troubles mentaux. Odette de...
La mort de Charles VIII, roi de France de 1483 à 1498, est l’un des épisodes les plus insolites...
Au faîte de sa gloire, la cité d’Angkor, au Cambodge, était la plus grande métropole du monde avec près...
L’épopée du navigateur portugais Vasco de Gama s’inscrit dans une période marquée par des événements géopolitiques majeurs qui ont...
Au temps des chevaliers (le royaume de France à la fin du moyen âge) : Fred passionné par le...
Retour sur quatorze siècles d’une histoire commune entre juifs et musulmans. Premier volet : Les origines (610-721), retrace la...
Le templo mayor était le cœur politique et religieux de l’empire aztèque. Cette pyramide comportait deux temples, l’un pour...
Venise a su, dès l’époque médiévale, faire de sa particularité géographique un atout militaire et commercial indéniable. Sa puissance...
Bien avant Hobbes, Montesquieu et Tocqueville, Ibn Khaldun, serviteur des princes du Maghreb, rédige une histoire universelle, Le Livre...
Vlad III, surnommé « l´Empaleur », est prince de Valachie, un État médiéval de l´est de l´Europe. Tyran impitoyable,...
Après la chute de l’Empire romain, en 476 après J.C., l’Europe entre dans une ère de ténèbres, le Moyen-âge....
Chevaliers légendaires du Moyen Age, les Templiers ont marqué de leur empreinte une multitude de lieux à travers la...
Au Cambodge, la forêt tropicale a envahi l’ancienne capitale khmère, mais les vestiges des sanctuaires érigés par les souverains...
Au village de Kamakura, au Japon, l’étonnante découverte d’une fosse commune pourrait être la clé pour déchiffrer le mystère...
Dans l’histoire de l’Amérique du Sud, les Incas et Aztèques font figure d’exception : ce sont des empires solaires...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site