Ressources Dans la même catégorie

Podcast Les rois francs : obscurs mérovingiens ? Le 27 novembre 511, Clovis laisse son royaume en partage à ses quatre fils… Or, il existe un contraste...

Article Agnès Sorel, première des favorites En 1444, une jeune femme de seulement 20 ans a fait son entrée dans l’histoire de France en devenant...

Article Espions et donjons, l’art de la surveillance au Moyen Âge Le Moyen Âge est une période historique fascinante, marquée par des structures architecturales imposantes comme les châteaux forts et...

Podcast La véritable histoire de Robin des Bois Au cœur de la légende de Robin des Bois, se niche une énigme captivante : cette figure emblématique est-elle...

Podcast Irène de Byzance : la cruauté pour mieux régner Au VIIIe siècle, à Byzance, Irène devient régente pour son fils, l’empereur Constantin VI. Mais, très vite, elle comprend...

Podcast Odelette au secours de Charles VI Roi fragile dans un royaume à feu et à sang, Charles VI souffre de terribles troubles mentaux. Odette de...

Article La mort étrange et insolite du roi Charles VIII La mort de Charles VIII, roi de France de 1483 à 1498, est l’un des épisodes les plus insolites...

Documentaire Angkor et les mystères de l’empire Khmer Au faîte de sa gloire, la cité d’Angkor, au Cambodge, était la plus grande métropole du monde avec près...

Article 1497 – 1499 : premier voyage de Vasco de Gama L’épopée du navigateur portugais Vasco de Gama s’inscrit dans une période marquée par des événements géopolitiques majeurs qui ont...

Documentaire Au temps des chevaliers – Partie 1 Au temps des chevaliers (le royaume de France à la fin du moyen âge) : Fred passionné par le...

Documentaire Les sites précolombiens de la vallée du Mexique Le templo mayor était le cœur politique et religieux de l’empire aztèque. Cette pyramide comportait deux temples, l’un pour...

Podcast Comment vivait le peuple vénitien au quotidien ? Venise a su, dès l’époque médiévale, faire de sa particularité géographique un atout militaire et commercial indéniable. Sa puissance...

Podcast Ibn Khaldun et la théorie de l’État Bien avant Hobbes, Montesquieu et Tocqueville, Ibn Khaldun, serviteur des princes du Maghreb, rédige une histoire universelle, Le Livre...

Documentaire Guerriers légendaires – La véritable histoire du prince Vlad Dracula Vlad III, surnommé « l´Empaleur », est prince de Valachie, un État médiéval de l´est de l´Europe. Tyran impitoyable,...

Documentaire Dans le secret des villes – Europe, l’âge des ténèbres Après la chute de l’Empire romain, en 476 après J.C., l’Europe entre dans une ère de ténèbres, le Moyen-âge....

Documentaire Les secrets des Templiers : chevaliers légendaires du Moyen-Âge Chevaliers légendaires du Moyen Age, les Templiers ont marqué de leur empreinte une multitude de lieux à travers la...

Documentaire Angkor redécouvert (2/2) Au Cambodge, la forêt tropicale a envahi l’ancienne capitale khmère, mais les vestiges des sanctuaires érigés par les souverains...

Documentaire Samouraïs, les guerriers légendaire Au village de Kamakura, au Japon, l’étonnante découverte d’une fosse commune pourrait être la clé pour déchiffrer le mystère...