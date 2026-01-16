Documentaire

Rien ne va plus entre cyclistes, automobilistes et scooters. A Paris, Strasbourg, Bordeaux ou Lille, la route est devenue un champ de bataille où tous les coups sont permis : scooters sur les voies cyclables à contre-sens, cyclistes écouteurs sur les oreilles qui grillent les feux, multiplient les queues de poisson et bousculent les passants, voitures qui renversent volontairement les vélos jugés trop lents…

Des tensions qui se finissent bien souvent en bagarre. Le tout filmé par les caméras embarquées. Résultat : des accidents mortels de cyclistes en hausse de 17% depuis 2010. Et les policiers se disent incapables de verbaliser toutes ces infractions… « Envoyé spécial » enquête sur une anarchie routière hors de contrôle.

Un reportage de Paul Degenève et Sara Bracq (Bangumi)