Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La dernière foret primaire d’Europe – Parc national de Bialowieza Il y a 6.000 ans, la forêt enveloppait la plaine centrale d’Europe, des Carpates jusqu’à la mer Baltique. Aujourd’hui,...

Article 4 infos insolites sur les pommes Vous pensez tout savoir sur les pommes ? Détrompez-vous ! Ce fruit du quotidien cache bien des secrets étonnants....

Article 4 infos insolites sur les arbres Les arbres, ces géants silencieux de la nature, recèlent de nombreux secrets fascinants qui vont bien au-delà de leur...

Article 4 infos insolites sur l’Amazonie L’Amazonie est souvent présentée comme le “poumon vert de la planète”, un lieu fascinant où se mêlent biodiversité, mystères...

Article La pruine : cette pellicule blanche qui protège vos fruits Avez-vous déjà remarqué ce voile givré, presque poudré, qui recouvre les prunes, les raisins ou les myrtilles ? Loin...

Documentaire La forêt des Sundarbans : trouver un équilibre avec la nature La forêt des Sundarbans est la plus grande mangrove de la planète, elle s’étire sur plus de 10 000...

Documentaire Le secret des luthiers du Jura Au coeur du Jura se trouve l’une des plus grandes forêts de conifères d’Europe : la forêt du Risoux....

Documentaire Sa majesté les mousses Quelles plantes sont à l’origine de la vie sur Terre ? Quels êtres vivants ont survécu aux grandes extinctions...

Documentaire Warakaraket, l’île aux lacs Plongées en plein cœur de l’île de Warakaraket qui renferme depuis toujours d’étranges lacs marins, un voyage aquatique dans...

Documentaire Symbiose : la clé de la survie sous-marine ! Certaines espèces ont appris à s’entraider sans s’agresser. L’intérêt ? Échanger des biens et des services dans une véritable...

Documentaire Parc national d’Amboseli au Kenya Au Kenya, la faune est protégée. Les animaux doivent s’accommoder d’une présence humaine toujours plus forte. Des sanctuaires ont...

Documentaire Le temps des notous Chaque année au mois d’avril, la chasse aux notous est ouverte, pendant les week-ends seulement. Cédric va participer à...

Documentaire Plantes et insectes: les ennemis de mes ennemis sont mes amis Les plantes communiquent avec des insectes pour les défendre des prédateurs. Un documentaire de Thierry Berrod, Quincy Russel.

Documentaire La planète sous pression – 2 – Dans notre bulle Réflexion sur le décalage entre la vie moderne, urbaine, la transformation de la nature et les impératifs écologiques de...

Documentaire Nos mondes disparus La Terre a connu l’apocalypse à cinq reprises. Des cataclysmes phénoménaux ont alors bouleversé l’ensemble de la planète, les...

Documentaire Sapin ou épicéa ? Vous connaissez la différence entre le sapin et l’épicéa ? Réponse lors d’une petite rando dans la forêt des...

Documentaire Grandeur Nature – Du côté des terrils entre Scarpe et Escaut Un terril, terri ou halde est une colline artificielle construite par accumulation de résidu minier, sous-produits de l’exploitation minière,...

Documentaire Exploration – L’Amazone L’Amazone est un fleuve d’Amérique du Sud. Son débit moyen est de loin le plus élevé de celui de...

Article L’histoire d’une fleur appelée rose éternelle Il existe une fleur appelée la rose éternelle. C’est une belle fleur dont on dit qu’elle a des propriétés...