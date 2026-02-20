Il y a 6.000 ans, la forêt enveloppait la plaine centrale d’Europe, des Carpates jusqu’à la mer Baltique. Aujourd’hui,...
Vous pensez tout savoir sur les pommes ? Détrompez-vous ! Ce fruit du quotidien cache bien des secrets étonnants....
Les arbres, ces géants silencieux de la nature, recèlent de nombreux secrets fascinants qui vont bien au-delà de leur...
L’Amazonie est souvent présentée comme le “poumon vert de la planète”, un lieu fascinant où se mêlent biodiversité, mystères...
Avez-vous déjà remarqué ce voile givré, presque poudré, qui recouvre les prunes, les raisins ou les myrtilles ? Loin...
La forêt des Sundarbans est la plus grande mangrove de la planète, elle s’étire sur plus de 10 000...
Au coeur du Jura se trouve l’une des plus grandes forêts de conifères d’Europe : la forêt du Risoux....
Quelles plantes sont à l’origine de la vie sur Terre ? Quels êtres vivants ont survécu aux grandes extinctions...
Plongées en plein cœur de l’île de Warakaraket qui renferme depuis toujours d’étranges lacs marins, un voyage aquatique dans...
Certaines espèces ont appris à s’entraider sans s’agresser. L’intérêt ? Échanger des biens et des services dans une véritable...
Au Kenya, la faune est protégée. Les animaux doivent s’accommoder d’une présence humaine toujours plus forte. Des sanctuaires ont...
Chaque année au mois d’avril, la chasse aux notous est ouverte, pendant les week-ends seulement. Cédric va participer à...
Les plantes communiquent avec des insectes pour les défendre des prédateurs. Un documentaire de Thierry Berrod, Quincy Russel.
Réflexion sur le décalage entre la vie moderne, urbaine, la transformation de la nature et les impératifs écologiques de...
La Terre a connu l’apocalypse à cinq reprises. Des cataclysmes phénoménaux ont alors bouleversé l’ensemble de la planète, les...
Vous connaissez la différence entre le sapin et l’épicéa ? Réponse lors d’une petite rando dans la forêt des...
Un terril, terri ou halde est une colline artificielle construite par accumulation de résidu minier, sous-produits de l’exploitation minière,...
L’Amazone est un fleuve d’Amérique du Sud. Son débit moyen est de loin le plus élevé de celui de...
Il existe une fleur appelée la rose éternelle. C’est une belle fleur dont on dit qu’elle a des propriétés...
L’hiver n’est pas une saison morte. Le vent glacial, le tapis de neige, les longues nuits ne sont pas...
