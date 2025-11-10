Plongée au cœur de la bataille de Kiev. Alors que les troupes russes s’approchent de Kiev, des habitants ordinaires se transforment en combattants. Hommes et femmes, jeunes et anciens, arrivent les mains vides au commissariat et en repartent armés, déterminés à défendre leur ville.
Entre peur, courage et solidarité, découvrez la résistance d’un peuple face à l’invasion, la naissance d’une armée citoyenne et la force d’une nation prête à tout pour sa liberté.