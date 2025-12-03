Documentaire

Casque sur la tête et lampe frontale allumée, Lukasz Orlicki et Krzysztof Krzyzanowski s’enfoncent dans le sombre boyau d’un ancien tunnel. L’adrénaline monte : c’est ici que les nazis auraient caché l’or des banques de Wroclaw – anciennement Breslau – à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Férus d’énigmes non résolues et de légendes obscures, les deux Polonais, journalistes pour le magazine Odkrywca explorent les mystères du passé. Łukasz s’y consacre dans le cadre de son métier, et Krzysztof durant son temps libre. Parviendront-ils à retrouver les lingots disparus ?

Reportage (Allemagne, 2025, 31mn) disponible jusqu’au 04/11/2026