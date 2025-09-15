Documentaire

Dans les rues de São Paulo, la plus grande ville du Brésil, la crise sanitaire a bouleversé le quotidien. Chaque jour, des centaines de tombes sont creusées dans le plus vaste cimetière du pays, tandis que des familles défilent pour enterrer leurs proches dans la douleur et la précipitation.

Entre un système de santé saturé, un pays profondément divisé et une population contrainte de choisir entre la survie économique et la protection de la vie, le Brésil s’enfonce dans le chaos. Les habitants des favelas, confrontés à la promiscuité et à la misère, sont parmi les plus exposés. Beaucoup ont perdu leur emploi, dorment dans la rue ou dépendent des distributions de nourriture pour subsister.

À travers des témoignages bouleversants et des scènes de détresse, ce reportage plonge au cœur d’un pays à genoux, où la crise sanitaire révèle les fractures sociales les plus profondes.

Reportage de 2020.

