Documentaire

Découvrez le célèbre marché provençal d’Uzès, élu l’un des plus beaux du monde. Avec 200 commerçants et 2 500 visiteurs venus des quatre coins du globe, chaque stand est une véritable pépite. Mais ici, les places sont précieuses et attribuées par tirage au sort. Plongez dans l’ambiance unique de ce marché où tradition et authenticité se rencontrent !