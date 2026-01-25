Documentaire

Plongée au cœur d’un trafic invisible mais explosif : celui de l’uranium illégal en Afrique. Dans l’ombre des institutions, la corruption gangrène les filières minières de la République démocratique du Congo, devenue un maillon clé d’un commerce clandestin aux conséquences mondiales.

De postes frontières en Zambie aux sites miniers dissimulés du Katanga, cette enquête suit des circuits opaques où l’uranium, officiellement destiné à des usages civils, échappe à tout contrôle. Témoignages rares, investigations de terrain et analyses géopolitiques révèlent comment ces flux illégaux menacent l’équilibre régional et posent un risque majeur pour la sécurité nucléaire mondiale.

Un documentaire choc sur les dérives d’une ressource stratégique, entre pouvoir, argent et danger absolu.