En Afrique du Sud, l’apartheid ne dit plus son nom. La ségrégation a été abolie il y a plus de trente ans, pourtant le pays reste encore parmi les plus inégalitaires au monde. Grâce à une musicienne professionnelle, des enfants noirs des townships sont initiés au violon pour lutter contre les fractures sociales.

Dans la ville de Cape Town, les enfants noirs des townships grandissent loin du sublime bord de mer et de ses bonnes écoles, entre criminalité, mal logement et mauvais accès aux infrastructures publiques. Pour une centaine d’entre eux pourtant, un bout de bois sculpté et quelques cordes vont tout changer. La violoniste professionnelle Maria Botha, élevée dans une famille raciste au temps de l’apartheid, a décidé de mettre son archet dans la plaie, et de consacrer sa vie à « réparer ce mal » dont elle se sent responsable. Elle a choisi de leur enseigner le violon, un instrument « de riches » qu’ils ne connaissaient que de nom, et s’en sert comme d’un tremplin pour les faire sortir des townships et leur permettre de forger de nouvelles ambitions.

