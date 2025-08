Documentaire

Il y a 50 ans, le 11 juillet 1975, un an après la loi sur la légalisation de l’IVG, est voté plus discrètement un autre texte, qui va lui aussi révolutionner la vie des femmes et de la famille en général : la loi sur le divorce par consentement mutuel. Le divorce, même s’il reste une décision difficile à prendre, devient alors plus accessible, moins dramatique. Car avant 1975, rompre un mariage était forcément une démarche coûteuse, humiliante et compliquée et un mariage sur neuf se soldait par un divorce. Dès 1977, nous passons à un sur six. Aujourd’hui, le divorce est entré dans les moeurs puisqu’il est susceptible de conclure presque la moitié des unions.Ce documentaire revient sur cette révolution à bas bruit, qui a profondément modifié l’idée de la famille, racontée par celles qui en ont été les principales actrices : des femmes de toutes générations, divorcées entre la fin des années 60 et le début des années 2000.