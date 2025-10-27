Cinquante ans après le premier pas de Neil Armstrong, les instruments déployés sur la Lune par la mission Apollo 11 sont toujours utilisés par des scientifiques français. Grâce aux panneaux réflecteurs posés sur le sol lunaire, ils mesurent la distance qui sépare notre planète de son satellite. A la clef, de précieux enseignements sur la rotation de la Lune ou la composition de son noyau.