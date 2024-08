Documentaire

Le plus grand bidonville d’Europe occidentale se trouve aux portes de Madrid. Plusieurs milliers de personnes vivent sans électricité ni chauffage à la Cañada Real. Mais alors que la ville poursuit son inexorable expansion, ceux qui peuplent ces lieux vont devoir lever le camp.

Said Baboua vit à la Cañada Real depuis plus de 20 ans. C’est son troisième sans électricité ni chauffage. Said ramasse donc des débris de bois pour alimenter le poêle de sa maison, partagée avec sa femme Fatima et son jeune fils Adil. La vie à Cañada Real a bien changé ces dernières années. Madrid ne cesse de s’agrandir, et de nouveaux quartiers doivent être construits à proximité. Alors que les jours du bidonville semblent comptés, les méthodes employées par les autorités sont plus que discutables – les habitants accusent le gouvernement régional de harcèlement.

En plus des coupures d’électricité, il y a le sable, déversé en grande quantité à proximité des habitations. Les résidents y voient un moyen de les faire fuir, car la pluie peut en un rien de temps transformer le sol en une coulée de boue. Said en est persuadé : il faudrait que quelque chose de grave se produise pour arrêter les promoteurs. Parallèlement, le conflit avec le gouvernement régional s’est envenimé. Son représentant met en avant les plans de relogement adoptés il y a plusieurs années. Sauf que tous les habitants n’ont pas droit à un logement social…

Reportage (Allemagne, 2022, 33mn)

