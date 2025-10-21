Documentaire

Ces derniers mois, la nature des affrontements entre Ukrainiens et Russes a radicalement changé. Les batailles de chars ou d’infanterie appartiennent au passé, l’artillerie n’est plus la pièce maîtresse du conflit, reléguée à l’arrière-front pour échapper à cette nouvelle menace venue du ciel, les drones.

Bien plus qu’un simple appui aux combats, ces armes furtives aux munitions rodeuses sont désormais au coeur d’un nouvel « art de la guerre ». Elles sont responsables de 80% des pertes, d’un côté comme de l’autre. Principale conséquence de cette mutation du conflit, les soldats ne se livrent quasiment plus de combats directs. Ils se terrent, dans l’attente d’assauts venus du ciel, et scrutent nuits et jours leurs écrans, à la recherche de tout mouvement ennemi à cibler. Ce reportage suit le quotidien de Sasha, pilote de 26 ans et gamer, sur une position qu’il tient avec un seul camarade. Une immersion à huis clos dans un abri sous-terrain d’où le jeune soldat lance ses drones kamikazes chargés d’explosifs et de napalm sur les positions russes, de quinze à vingt fois par jour. Entre deux frappes qu’il vit en direct, les yeux plongés dans son casque à vision immersive, Sasha se confie à sa femme en facetime et à son fils de 3 ans qu’il connaît à peine, ou s’évade grâce aux jeux vidéo. Bien que situé en première ligne, l’abri est censé être sûr, mais dès le deuxième jour passé sur place, il est repéré, puis attaqué par des drones russes. Les deux soldats devront fuir et l’abandonner. Ce reportage est une immersion rare, loin des officiers de presse et communicants militaires. Il raconte et documente cette « mutation » du conflit, où l’on découvre le quotidien d’un gamin sous-équipé qui fait la guerre en claquettes-chaussettes et peine à discerner ce qui relève de la réalité des combats et de l’univers virtuel de ses jeux vidéo.

Reportage disponible jusqu’au 27/09/2028