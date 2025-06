Documentaire

La postérité a fait des sous-marins allemands, les U-Boote, de terrifiantes machines de guerre qui ont régné sur l’Atlantique durant tout le second conflit mondial. Qu’en est-il réellement ?

Dès le début des affrontements, les sous-marins du contre-amiral Karl Dönitz démontrent leur efficacité, supérieure à celle des vaisseaux de surface de la Kriegsmarine, et leurs capitaines deviennent les héros du IIIe Reich. Hitler ordonne alors la construction d’une armada de submersibles, chargés d’asphyxier le Royaume-Uni puis, plus tard, de se lancer à l’assaut des États-Unis. Mais si les « loups », qui surgissent des abysses pour attaquer en meute, terrorisent les équipages ennemis, ils ne parviendront jamais à couper l’approvisionnement britannique ni à contrer la puissance industrielle américaine. Progressivement, alors que les chantiers navals du pays produisent des cargos (les « Liberty ships ») à la chaîne, les Alliés s’organisent pour défendre leurs convois et s’appuient sur les derniers progrès scientifiques en matière de détection et d’armement afin de déjouer la menace fantôme. Pour 3 500 bateaux coulés, 30 000 sous-mariniers allemands, sur les 40 000 engagés, ont ainsi fini au fond des océans aux côtés de leurs victimes.

Bousculer les certitudes

Avec le temps, la connaissance du passé s’affine, mais les idées reçues sont parfois tenaces. Enrichie de deux épisodes inédits, cette passionnante collection documentaire porte un nouveau regard sur l’histoire récente en bousculant les certitudes et en décryptant les faits. Une lecture revue et corrigée, déroulée dans des récits limpides tissés de saisissantes archives.

