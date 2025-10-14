Documentaire

Au centre de l’Italie, la Toscane évoque la beauté, la culture et l’histoire. Mais la région ne se résume pas à sa capitale, Florence.

Entre mer et montagne, la Toscane offre des paysages somptueux jalonnés de villes magnifiques et de villages au patrimoine exceptionnel. De Sienne à Pise, de l’Ile d’Elbe au Chianti, sans oublier Carrare et son marbre, les toscans ont préservé avec passion les traditions héritées d’un passé fastueux et prospère.

Un film de Jean Hubert Martin, Romain Colonna d’istria et Amélie Martin

Produit par Jean Dufour et Giles Thion

©Ampersand