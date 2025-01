Documentaire

https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x9cejcq

Documentaire captivant qui explore les paysages les plus sauvages et contrastés de la Californie. Des déserts arides de la Vallée de la Mort aux forêts denses de séquoias géants, en passant par les sommets enneigés de la Sierra Nevada, le film met en lumière la diversité spectaculaire de cet État. Le documentaire s’intéresse également à la faune et à la flore qui survivent dans ces conditions extrêmes ainsi qu’aux phénomènes naturels qui façonnent ces environnements uniques. Une immersion au cœur des terres les plus extrêmes de la Californie.