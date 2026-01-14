Documentaire

Rufinus, un jeune chasseur, appartient à la tribu des Asmat. Autrefois coupeurs de têtes et cannibales, la plupart d’entre eux ont aujourd’hui abandonné ces coutumes sanglantes, mais pas toutes. Certaines traditions ont été adaptées et continuent d’exister.

Ainsi, pour pouvoir épouser sa fiancée Ponam, Rufinus doit prouver qu’il est un grand chasseur : il doit attraper un casoar, un grand oiseau terrestre et un cuscus, un petit lémurien. La chasse est symbolique : l’animal mange les fruits de l’arbre, comme l’homme, pour rester en vie, mangeait autrefois des têtes.

Après avoir accompli ces deux défis, Rufinus se prépare enfin pour son mariage. Son oncle l’aide à fabriquer son premier couteau, preuve que le jeune homme est reconnu par les siens comme un grand chasseur.