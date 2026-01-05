Documentaire

Au cœur du pays Papous, découvrez l’un des peuples les plus méconnus et les plus « terrifiants » de notre planète : les Asmat. Autrefois coupeurs de têtes et cannibales, la plupart d’entre eux ont aujourd’hui abandonné ces coutumes barbares, mais continuent de perpétuer un Art d’exception lié au culte des morts.

Des images d’archives parfois inédites retracent l’histoire de ce peuple, de son évangélisation par les missionnaires Hollandais dans les années 50 jusqu’à la survivance de rites spectaculaires filmés en 1973.

Documentaire : Asma

Un documentaire de Jean-Michel Corillion

