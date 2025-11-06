Saint-Malo est le théâtre des plus grandes marées d’Europe : 4 fois par an, la mer déborde sur les quais et vient frapper les digues. Un spectacle unique et hors du commun que vous découvrir Echappées Belles !
Saint-Malo est le théâtre des plus grandes marées d’Europe : 4 fois par an, la mer déborde sur les quais et vient frapper les digues. Un spectacle unique et hors du commun que vous découvrir Echappées Belles !
Le château de l’Aubraie appartient à la famille Clemenceau depuis 1790. Il est fermé au public. « C’est au sein...
Capitale de la Macédoine, 2ème ville de Grèce, Thessalonique a été un enjeu majeur pour les empires successifs (Alexandre...
Voyager sans se ruiner est devenu un véritable art. En 2026, alors que les prix des billets d’avion et...
Il fait bon vivre dans les Deux-Sèvres ! Sa nature verdoyante et sa douceur de vivre ne cesse de...
À Maincy, le cadre paisible mène au château de Vaux-le-Vicomte, dialogue magistral entre Le Vau, Le Nôtre et Le...
Minquin est une ville oasis coincée entre deux déserts chinois… celui de Badain Jaran, et celui de Tengger. L’oasis...
Les Borana sont des pasteurs semi-nomades qui vivent dans le sud de l’Éthiopie, le long de la frontière kényane....
Pour aller au-delà des clichés, nous avons suivi pendant une semaine des Lillois. Des habitants, des policiers, une sage-femme,...
À bord d’un vieux rafiot à vapeur au Bangladesh, une odyssée bouillonnante de vie et de drôlerie, qui brasse...
Appel d’Air, est une émission qui découvre pour vous les meilleurs spot du monde pour faire du tourisme.
Ce parc d’attractions situé en France propose plus de 39 attractions, dont des montagnes russes, des manèges à sensations,...
Philippe Gougler se rend en plein hiver tout au nord de l’Europe, en Finlande. Son voyage débute à Helsinki,...
Sur l’île de Molokai, dans l’archipel d’Hawaii, Buzzy Sproat, 70 ans, héritier de la tradition des paniolos (cow-boys locaux)...
Un voyage en trois volets à la découverte des liens uniques et millénaires que les Tibétains du plateau du...
Au cœur de la France, le Val de Loire est une terre rare et précieuse inscrite au patrimoine mondial...
C’est l’un des États les plus importants de l’Afrique de l’Ouest, doté d’une étonnante façade maritime, qui partage ses...
Ce voyage révèle quelques-unes des merveilles du littoral picard, parmi lesquelles la cité médiévale de Saint-Valery, les jardins de...
Sur la mythique place Djemaâ el-Fna, Sophie est prise dans un tourbillon de sons et de parfums : musique...
ABE vous emmène dans le Jura. Les Franches-Montagnes sont un des nouveaux paradis romands pour le vélo à assistance...
Fort-Mahon, une charmante station balnéaire de la côte picarde, est surtout connue pour ses vastes plages et ses activités...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site