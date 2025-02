Documentaire

Devenue l’une des femmes les plus célèbres au monde, la chanteuse pourrait exercer une influence considérable sur le résultat de la présidentielle américaine. Décryptage méticuleux du phénomène Taylor Swift, bien au-delà de la sphère musicale.

Taylor Swift incarne tous les superlatifs. Artiste la plus streamée au monde, elle est également la chanteuse la plus récompensée de tous les temps et a réalisé la tournée la plus rentable de l’histoire. Alors que les États-Unis se montrent plus divisés que jamais à l’approche de l’élection présidentielle – qui a depuis consacré Donald Trump –, la moitié des Américains, qu’ils votent républicains, démocrates ou pas du tout, se rangent sous sa bannière pour se revendiquer “Swifties”. Après avoir fait le portrait de Beyoncé et de sa sœur, Solange Knowles, puis de Rihanna, Aaron Thiesen décrypte l’émergence de cette jeune icône contemporaine, qui fut star à 16 ans en promouvant une musique country jusque-là reléguée aux marges de l’industrie.

Légende vivante

De la Pennsylvanie à Nashville, Tennessee, ce film évoque d’abord les tout débuts de sa carrière, de sa passion enfantine pour le chant à ses premiers succès d’adolescente, grâce entre autres à son premier producteur, Steve Migliore, son ancienne professeure d’art plastique, qui enregistra ses concerts les plus anciens, et le chanteur de country Pat Garrett, qui l’enrôla toute jeune fille dans son groupe. Puisant dans une masse d’archives, dont certaines privées et inédites, pour comprendre comment cette talentueuse jeune chanteuse a accédé si vite à un statut de légende vivante, il met en évidence son don singulier pour la composition, son sens des affaires, son exigence de liberté artistique et sa relation très spéciale avec ses fans.

Documentaire d’Aaron Thiesen (2024, 52mn)

