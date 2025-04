Documentaire

Bienvenue dans le monde des voyeurs. Rien qu’à Paris, des centaines de caméras de surveillance vous enregistrent nuit et jour : Big Brother is watching you… Aujourd’hui, elles servent principalement à lutter contre le crime et la délinquance. Mais, mises en de mauvaises mains, ces caméras peuvent également entraîner des piratages et des détournements d’images : aujourd’hui tout peut arriver. Un documentaire de Cathy Mespoulede.