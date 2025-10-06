Documentaire

Plongée au cœur de l’exode tigréen, nous suivons Yared et Saba, jeunes mariés ayant fui le Tigré pour traverser la rivière Tekeze et trouver refuge au Soudan.

Entre files d’attente au camp d’Amdayet (ONU), départ forcé vers Umrakouba, valises perdues et nuits à même le sol, se dessinent des vies suspendues. On croise le Dr Tewodros, chirurgien devenu réfugié, des familles séparées, des rescapés de Maïkadra, et des naissances au milieu du désert — “les bébés de l’exode”. On met en lumière la solidarité d’un village musulman accueillant des chrétiens éthiopiens, la complexité des tensions ethniques, et l’espoir têtu d’un avenir possible : construire un foyer, retrouver les siens, et, peut-être, rentrer un jour.