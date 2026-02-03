Documentaire

Les djihadistes de l’organisation État islamique ont fait de la Somalie leur nouvelle place forte. Dans la région du Puntland, ils se sont installés, sans être inquiétés, au cœur d’un massif montagneux de près de 5000 km2.

Après son échec en Irak et en Syrie, le groupe terroriste a décidé de se renforcer sur d’autres continents, notamment en Afrique. Depuis leur refuge, ses hommes organisent et financent des actions dans le monde entier. Jusqu’en décembre 2024, Daech commet des attentats, conquiert des villages, asservit la population et rackette les commerçants. C’en est trop pour le gouvernement de cette région semi-autonome qui lance une grande offensive pour éradiquer l’organisation État islamique. En quelques mois, l’armée parvient à chasser les terroristes des villages occupés. Ils se réfugient alors dans des grottes. Chaque jour, les affrontements font des victimes… et les attentats continuent. Mais l’armée avance et espère bientôt venir à bout de Daech. Une lutte essentielle pour protéger la Somalie… et le reste du monde.

Disponible jusqu’au 13/12/2028.