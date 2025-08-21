Documentaire

De la mer des Caraïbes à l’océan Pacifique, et de la forêt Amazonienne à la Cordillère des Andes, la Colombie renferme pleins de richesses, comme le café !

Connu pour être le second exportateur mondial, derrière le Brésil, le pays subit pourtant quelques revers dans cette culture. Non seulement la culture du café ne génère plus suffisamment de revenus pour faire vivre les familles, mais elle produit une très grande quantité de déchets…

Heureusement, certains entrepreneurs pensent avoir trouvé la solution à ces deux problèmes à travers les champignons. Les plantes seraient-elles l’avenir de la Colombie ?

Documentaire : Martin autour du Monde – Colombie

Réalisation : Freb Cebron

