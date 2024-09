Documentaire

Après plusieurs décennies de régime communiste en Pologne, la création du premier syndicat indépendant marque un tournant décisif. Retour sur le rôle de Solidarność dans la désagrégation du bloc de l’Est.

À la fin des années 1970, cela fait plus de trente ans que la Pologne est passée sous domination soviétique. Alors que la révolte monte dans la population, qui refuse de plus en plus le joug communiste, un bras de fer toujours plus musclé s’engage entre l’État polonais et les citoyens. Face à la violente répression qui s’abat sur le mouvement contestataire, les ouvriers des chantiers navals Lénine de Gdansk, galvanisés par la visite du premier pape polonais, Jean-Paul II, appellent à la grève lors de l’été 1980. De ce mouvement naît le premier syndicat indépendant : Solidarność.

Page d’histoire

Soutenu par l’Église catholique et une partie de l’intelligentsia polonaise, Solidarność, au-delà des luttes pour les droits des travailleurs, s’impose rapidement comme un sérieux contre-pouvoir. Tandis que le gouvernement, inquiet de perdre le contrôle de la situation, surveille et filme les faits et gestes des Polonais, le jeune syndicat sollicite de son côté l’aide de documentaristes et de journalistes internationaux. Les deux camps se livrent une guerre des images, mais plus rien ne pourra arrêter la transition démocratique, pas même l’instauration de la loi martiale en 1981. Ce film très documenté revient sur le rôle décisif qu’a joué l’organisation cofondée par Lech Walesa dans l’effondrement du bloc de l’Est, préparant ainsi le terrain pour la chute du Mur en 1989. Une tranche de l’histoire polonaise racontée par des membres de Solidarność, des cameramen, un ancien membre du Parti communiste polonais, ainsi que la cinéaste Agnieszka Holland (Sacrifice).

Documentaire d’Ania Szczepanska (Allemagne, 2019, 52mn)

