Belgrade, plongée dans ses ténèbres. La nuit, la capitale serbe dévoile son visage inquiétant, rythmée par une musique oppressante. Dans cette ville d’un million et demi d’habitants, crime organisé, hooligans violents et armes de guerre composent un décor familier. Spécialiste de ces univers depuis plus de vingt ans, Jérôme Pierrat, accompagné d’Olivia Mokiejewski, explore ce qu’il décrit comme « le trou noir de l’Europe » : la Serbie, un pays de 7 millions d’habitants où le trafic d’armes prospère.