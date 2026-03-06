Aujourd’hui, la préoccupation numéro une des consommateurs est de rester en bonne santé.
Cela représente un marché de plusieurs milliards de clients potentiels, naviguant sur la toile afin de trouver LA pilule miracle.
Les mafias l’ont bien compris et aujourd’hui, le trafic de faux médicaments est devenu un véritable fléau. Contrefaçons dangereuses ou placebos, nous enquêtons sur ce marché de l’ombre qui ne cesse de se développer.

Un documentaire de Ludovic MARCELLIN