Le 15 janvier 1928, une femme de Limoges, Mme Étienne Faure, se rend au Parquet pour signaler la disparition...
Ils sont 130 policiers pour une ville de 54.000 habitants. A Narbonne, c’est surtout la nuit que les interventions...
Mais où est passée Alison Benitez 17 ans, la jolie candidate à l’élection Miss Roussillon qui s’est évaporée à...
Ils seraient près de 800.000 à conduire sans permis sur les routes de France. Certains se sont vu retirer...
Laurent Bary, 35 ans, éleveur de poulets, Valérie Bary, 38 ans, aide-soignante. Un jeune couple tranquille dans un hameau...
Mathieu Haulbert, 10 ans, de lui il reste la photo d’un petit garçon blond et souriant. Au tout début...
Pour la première fois, une équipe de reportage a suivi les agents du renseignement territorial français, ceux que l’on...
En octobre 1965, trois filles de joie sont assassinées à Pigalle. Ces crimes bouleversent le quartier et marquent un...
En août 2013, Vanessa Mayor est abattue de 9 balles, devant son fils, à Agde dans l’Hérault. Une histoire...
Depuis la chute du Mur de Berlin, la cocaïne a remplacé le communisme. C’est au nom de la santé...
Le couple monstrueux Claude et Monique Dunand va prendre l’habitude pendant les années 70 de commettre les pires atrocités…
Trois affaires différentes, trois faits-divers dramatiques et barbares. Mais à chaque fois les mêmes questions. Où s’arrête le crime...
Brigitte et Daniel vont vivre jusqu’à leur dernier jour en pensant à leur bébé retrouvé mort asphyxié dans un...
Des enfants encerclés par le trafic de drogue. Une école en état de siège. Le chemin Bas d’Avignon, à...
Dans ce 6ème épisode, le commandant Alain Vasquez, chef de groupe à la mythique Brigade Criminelle de Paris où...
Il terrorise la population d’Abbotsford, tout en narguant la police : appels téléphoniques au numéro d’urgence 911, envoi de...
Comment le pouvoir chinois fait il régner l’ordre et la loi dans sa population ? Après des mois de...
En France, le trafic de documents et l’usage de faux papiers explosent : le nombre de cas détectés par...
Comment la logique de territoire, qu’on croyait réservée aux cités sensibles de banlieue, s’est-elle propagée jusqu’aux centres-villes ? Comment...
Christian Poucet, 45 ans, syndicaliste virulent et dérangeant, candidat éphémère à l’élection présidentielle. A l’hiver 2001, il est abattu...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site