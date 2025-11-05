Documentaire

À travers une chronique judiciaire édifiante, le combat de huit Texanes victimes de viol pour obtenir justice face à un système défaillant.

Marina, Hanna, Heather, Angela, Amanda, Kelly, Julie Ann, Amy Smith : la vie de ces huit Texanes a basculé quand elles ont été violées – par un camarade de classe, un partenaire ou un inconnu. Si elles ont eu le courage de porter plainte contre leur agresseur, celle-ci a été chaque fois rejetée par la justice du comté d’Austin, à l’issue d’enquêtes bâclées, parfois en dépit de preuves accablantes. En 2018, ces femmes ont décidé de déposer ensemble un recours collectif contre les autorités judiciaires et policières, poursuivant la ville et le comté pour déni de justice. Au cœur de leur accusation : un système qui empêche les femmes d’accéder à leurs droits les plus élémentaires, et dont elles réclament une réforme en profondeur. Julie Lunde Lillesæter les a suivies, elles et leur avocate, dans leur combat : une course d’obstacles qui montre le chemin restant encore à parcourir – des deux côtés de l’Atlantique – pour que les victimes de viol soient enfin entendues et que les lois existantes soient réellement appliquées. Aux États-Unis comme en France, moins de 1% des plaintes pour viol débouchent actuellement sur une condamnation.

Documentaire de Julie Lunde Lillesaeter (2024, 52mn) disponible jusqu’au 02/02/2026