Documentaire

Un bouleversement à 60 ans et plus : malgré l’âge et les conventions, de plus en plus de seniors mettent fin à leur mariage. Entre lassitude, changements de priorités après la retraite et désir d’autonomie, ces couples découvrent que la séparation n’est pas réservée aux jeunes. Témoignages poignants, conseils juridiques et pistes de soutien psychologique illustrent les étapes de cette transition : démarches administratives, impact sur les relations familiales et recherche d’un nouveau sens à la vie. À travers des exemples concrets recueillis à Paris et Toulouse, ce reportage met en lumière l’accompagnement existant : associations d’entraide, médiateurs et groupes de parole. Un documentaire engagé pour comprendre et déstigmatiser la rupture tardive, et montrer que la deuxième chance est toujours possible, quel que soit l’âge.