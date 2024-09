Documentaire

En pleine nuit, sur les plages du Sénégal, des silhouettes montent à bord de pirogues avec quelques affaires et des vivres pour une traversée éprouvante d’une semaine. Ces hommes, ces femmes et ces enfants embarquent pour une des routes migratoires les plus dangereuses au monde qui doit les mener jusqu’à l’archipel espagnol des Canaries.

Au premier novembre 2023, plus de 30 000, migrants sont arrivés clandestinement sur cet archipel espagnol, un record…Parmi les passagers, de nombreux pêcheurs sénégalais tentent le tout pour le tout dans l’espoir d’une vie meilleure. Alors que la pêche artisanale faisait vivre un habitant sur cinq au Sénégal, le poisson se fait de plus en plus rare à cause de la concurrence des chalutiers industriels.

En effet, le Sénégal a signé des accords de pêche avec l’Union européenne, mais aussi attribué de manière douteuse des licences à des navires chinois. Résultat : les pêcheurs n’ont plus de quoi subvenir aux besoins de leurs familles et quittent le pays en masse, venant grossir le nombre de candidats à l’exode. Le documentaire de Fabien Fougère, produit par Caravelle, a reçu le Grand prix du 31ème Figra, le festival du grand reportage d’actualité, dans la catégorie moins de 40 minutes.

